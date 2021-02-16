Москва, , 13:57 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России никогда не могли позволить себе жить исключительно за счет доходов (процентов) по банковским вкладам, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Хотя нельзя отрицать, что за более чем 20-летнюю новейшую историю развития капитализма в России сформировался слой рантье, в структуре вложений которых определенное место всегда отводилось банковским депозитам как гарантированной форме извлечения прибыли.

С конца 90-х и до 2015 года доля депозитов в портфеле вложений граждан, живущих за счет пассивного дохода, могла достигать 60−70%, в зависимости от текущей конъюнктуры.

В течении последних пяти лет Банк России последовательно проводил курс на смягчение денежно-кредитной политики, что, помимо несомненного стимулирующего экономического эффекта, имело и обратную сторону — падение ставок по банковским вкладам.

Отрицательная динамика доходности депозитов к середине 2020 года привела к тому, что проценты по вкладам перестали служить даже средством защиты от инфляции.

Две мощные волны оттока средств граждан с банковских депозитов в прошлом году имели своим основанием не только необходимость мобилизации населением всех возможных ресурсов в период пандемического кризиса, но и переориентацию современных рантье на иные источники пассивного дохода.

В сложившихся экономических реалиях процент по банковскому вкладу перестал быть основой поддержки жизненных стандартов не только для богатых граждан нашей страны, но и для тех, кого можно отнести к среднему классу.

Ставка, не перекрывающая даже уровень инфляции, в совокупности с новой системой налогообложения превращает процедуру отвлечения средств для размещения на банковском депозите в экономический абсурд.

Российские рантье будут искать иные возможности инвестирования, пусть и несущие в себе рыночные риски, но создающие потенциальную возможность формирования реального дохода.

В ближайшее время вполне можно ожидать изменений в политике Центробанка РФ в направлении более жесткого подхода, что будет сопровождаться постепенным повышением ключевой ставки до 5−6% к концу 2021 года.

Это заставит коммерческие банки пересмотреть ставки по депозитам, но вряд ли их уровень гарантированно перекроет уровень реальной инфляции и обеспечит достойный доход вкладчикам», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, финансист считает, чтобы в России жить на проценты от вклада в банке, семья из четырёх человек должна иметь на счёте не менее 12 млн руб.

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