Сеул, , 13:51 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее объём выработки электроэнергии составил 552 165 ГВт, что на 1,9% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на представителей энергетической корпорации Korean Electric Power Corporation (KEPCO) и министерства торговли, промышленности и энергетики.

Согласно опубликованным данным, выработка электроэнергии в Южной Корее сокращается на протяжении двух лет подряд.

Эксперты отмечают, что основной причиной снижения выработки электроэнергии является пандемия коронавируса.

Объём выработки атомной электроэнергии в стране вырос на 9,8%, до 160 184 ГВтч, возобновляемых источников — на 3,9%, до 37 804 ГВтч. Однако угольной электроэнергии, напротив, сократился на 13,6%, до 196 489 ГВтч