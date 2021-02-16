Пермь, , 13:44 — REGNUM В Перми до 2027 года планируют построить третий мост через Каму. Комитет по развитию инфраструктуры Заксобрания рекомендовал депутатскому корпусу принять решение о включении нового объекта в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края на февральском пленарном заседании, сообщает пресс-центр краевого парламента.

Протяженность инженерного сооружения составит 11,95 км. Мост построен в районе улицы Крисанова. Стоимость объекта оценивается в 43,6 млрд рублей. Новый мост необходим для разгрузки Коммунального моста.

На 2022−2023 запланировано проведение проектно-изыскательских работ, на 2024−2027 годы — собственно строительство. Реализацию проекта намерены осуществлять на принципах государственно-частного партнерства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попросил президента Владимира Путина о содействии в реализации проекта строительства третьего моста через Каму в Перми. Глава государства обещал поддержку.

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