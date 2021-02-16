Москва, , 13:42 — REGNUM Глава правительства РФ Михил Мишустин отдал ряд поручений по развитию социальной инфраструктуры Адыгеи. Министерства РФ получили задания по итогам рабочей поездки премьер-министра в республику.

В числе поручений Минсельхозу РФ, в частности, проработка вопроса строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в Гиагинском районе Адыгеи. Он будут исполняться в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Совместно с Минфином РФ Минсельхозу также поручено рассмотреть возможность финансирования капитального ремонта бассейнов в городском парке Майкопа.

Доклад по первому заданию необходимо представить в правительство к 20 апреля, по второму — к 15 апреля.

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Напомним, поездки в регионы с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, куда входит и Адыгея, премьер-министр РФ начал с Калмыкии. Как стало известно, для каждого из десяти таких «слабых» регионов разработана специальная программа социально-экономического развития.

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