Пенза, , 13:55 — REGNUM В Пензенской области дополнительно выделят из регионального бюджета 7,5 млн рублей на финансирование жилищной программы для семей с пятью и более детьми. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минтруда, соцзащиты и демографии области.

В текущем году воспользоваться правом на социальную помощь в размере 500 тыс. рублей смогут еще 16 многодетных семей. Всего жилищные условия улучшат 60 семей с пятью и более детьми. В очереди в настоящее время состоят 46 многодетных семей. Семьи, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, включаются в реестр получателей соцвыплат в первую очередь вне зависимости от даты подачи документов и заявления.

На полученные средства многодетная семья может приобрести жилое помещение как на первичном, так и на вторичном рынках жилья; построить или завершить возведение индивидуального жилого дома с подрядной организацией; оплатить первоначальный или основной долг по жилищному кредиту, направленному на строительство или приобретение жилого помещения; оплатить договор долевого участия по счету-эскроу и договору цессии; паевые взносы жилищно-строительных кооперативов и рефинансировать имеющийся ипотечный жилищный кредит.

ИА REGNUM ранее сообщало, Пензенская область достигла всех поставленных задач в рамках реализации федерального проекта «Жильё» по итогам 2020 года. Всего в прошлый год введно в эксплуатацию 850 тыс. кв. метров жилья.

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