Москва, , 13:28 — REGNUM Заявление главы правления компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого о том, что Украина не откажется от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 16 февраля в социальной сети Facebook.

«Бизнес и политика: России всё равно кому продать, Украине всё равно у кого купить», — написал Sergey K.

Многие пользователи призвали руководство Украины быть последовательным в вопросе своей ненависти к Российской Федерации и окончательно отказаться от российской электроэнергии.

«А чего так? Вон АЭС на американское топливо переводите и здесь уж как-нибудь справитесь с помощью друзей. А то такие заявления совсем противоречат политике русофобии», — считает Саргис Д.

Некоторые комментаторы отнеслись к положению украинцев с сочувствием и предложили всё-таки не бросать их в сложной ситуации.

«Конечно, надо помочь! Если у них не будет электроэнергии неделю как у нас в Крыму, люди там просто погибнут, кроме России никто не поможет! Как и с вакциной!», — пишет Елена Ж.

Тем не менее, часть пользователей оказалась уверена, что вне зависимости от того, как поступит Россия, на Украине не откажутся от риторики ненависти по отношению к Москве.

«Грустно немного, что электричество-то российское получат, но потом снова ушаты грязи польют на русское и русских. И очередного майданутого в президенты все дружно и выберут!», — поделилась своим мнением Алёна З.

Напомним, 16 февраля глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о том, что Украина не откажется от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона.