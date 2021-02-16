Стокгольм, , 13:25 — REGNUM Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон предупредила, что задержки при вакцинации населения от COVID-19 приводят как к человеческим страданиям, так и к увеличению расходов для государства. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Вакцинация от COVID-19 в Швеции проводится с начала 2021 года, однако до сих пор ее темпы не были столь высокими, как первоначально надеялись в правительстве Швеции и Агентстве общественного здравоохранения.

Причина, отмечают журналисты, заключается в повторяющихся задержках, когда фармацевтические компании не могут доставить вакцину в срок. В правительстве надеялись привить взрослое население Швеции в первой половине текущего года, однако большая часть граждан старше 18 лет будет вакцинирована во втором квартале.

Следовательно, карантинные ограничения в стране будут продлены, а государство будет оказывать помощь пострадавшим секторам экономики.

«А это также требует затрат от казначейства», — отметила министр финансов Андерссон.

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