Каспийск, Дагестан, , 13:08 — REGNUM В Дагестане пресечена деятельность еще одной незаконной майнинг-фермы. Её обнаружили сотрудники полиции в городе Каспийске. В отношении владельца фермы возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, сообщили 16 февраля в пресс-службе МВД по региону.

Как стало известно, злоумышленник разместил оборудование для производства криптовалюты в одном из нежилых помещений на окраине города. Незаконно подключившись к электросети, за два месяца, начиная с октября 2020 года, «фермер» нанес ущерб сетевой компании в размере свыше 1,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Дагестан стал антилидером в России по числу фактов энерговоровства с помощью майнинг-ферм. В регионе выявили 24 факта кражи электроэнергии на сумму свыше 90,4 млн рублей.

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