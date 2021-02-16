Москва, , 13:06 — REGNUM Сегодня, 16 февраля, нефтяные котировки продолжают удерживаться вблизи годовых максимумов выше $63,00 за баррель Brent, в основном благодаря форс-мажорам, которые в последние дни происходят с завидной регулярностью, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«14 февраля были сбиты два беспилотника начиненных взрывчаткой, на границе Йемена и Саудовской Аравии, которые могли быть нацелены на нефтяную инфраструктуру королевства.

Сегодня на рынке обсуждают аномальные холода, которые в буквальном смысле заморозили часть добычи в Техасе сократив ее примерно на 1 млн баррелей в сутки. Что дальше?

Форс-мажоры продолжатся или цены на нефть начнут снижаться к более объективным значениям, сказать наверняка невозможно, поэтому участники торгов в основном просто ждут, пока ситуация не станет более определенной.

Внутриотраслевых данных 16 февраля нет, публикация запасов сырой нефти в США сместилась на среду и четверг из-за выходного понедельника, так что влиять на нефтяные цены сегодня могут лишь новые форс-мажоры и экономическая гравитация.

Гравитация будет притягивать нефть марки Brent к уровню поддержки на $62,00−62,50, а форс-мажор, в случае если он произойдет, вернет котировки к $63,50−64,00 за баррель», — считает эксперт.

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