Москва, , 13:01 — REGNUM Укрепление рубля приостановилось 16 февраля, и для этого есть ряд причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Нефтяные фьючерсы, чей взлёт был поводом подорожания российской валюты на прошлой неделе, остановились в цене на очень высоких рубежах над $63 за баррель нефти марки Brent.

Во многом отыграны текущие факторы ралли на нефтяном рынке, связанные с ожиданием восстановления спроса на сырьё. Общий оптимизм по отношению к рисковым активам также требует свежих драйверов.

Для пары доллар/рубль, помимо данных факторов, с технической стороны важно приближение к сильному рубежу 72,80−73,20 руб./доллар, от которой она несколько раз отталкивалась вверх в декабре-январе.

Сейчас и это способно дополнительно сдерживать укрепление рубля. По-прежнему он зависит от осторожности инвесторов в свете обсуждающихся в США и ЕС антироссийских санкций.

В течение дня 16 февраля не намечается важных событий или значимой статистики, воздействующих на курс. Актуальный на сегодня, 16 февраля, диапазон для него: 72,90 — 73,40 руб./доллар», — полагает эксперт.

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