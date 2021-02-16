Москва, , 12:42 — REGNUM Информацию о том, что мясопереработчики начали направлять запросы в торговые сети о повышении оптовых цен на колбасу и сосиски, прокомментировал своем телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский:

Колбаса Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР

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»Поставщики ссылаются на рост стоимости сырья. Причины, как всегда, неубиваемые. Рост цен на специи, которые привязаны к валюте, оболочку и упаковку, транспорт и электроэнергию, стремительно распространяющийся птичий грипп, а также рост экспорта (купим у русских лошков, а свою скотину и птицу побережём).

Очевидно, что это пробный шар, народ начали готовить к неизбежному подорожанию (и ухудшению качества). Минсельхоз, конечно, пока против, но будет вынужден «смириться», поскольку коррупционная маржа на всех стадиях производства и реализации вырастет».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что мясопереработчики добиваются повышения закупочных цен на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски, написал «Коммерсант». Поставщики аргументируют свои запросы подорожанием «колбасных» ингредиентов.

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