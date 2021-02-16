Уфа, , 12:52 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров призвал местных жителей поддержать республиканских производителей. Об этом 16 февраля он написал на своей странице в социальной сети.

«Мне намного приятнее видеть на столе продукты местного производства. И, если есть выбор, я всегда предпочту молоко башкирской коровки. Потому что оно натуральное и в него не насыпали ковшик консервантов, чтобы довезти до Уфы», — сообщил Хабиров.

При этом он отметил, что некоторые жители не замечают продукцию местного производства из-за обилия ценников. В связи с этим задачей руководства региона является сделать местную продукцию максимально узнаваемой.

Хабиров отметил, что для этого была обновлена маркировка товаров и продуктов, которые объединены знаком качества «Продукт Башкортостана». Эта продукция уже поступила в магазины, отметил он.

«Покупая свои товары, мы вкладываемся в экономику и «социалку» республики», — заявил Хабиров.

При этом он отметил, что и дальше будет двигать идею потребительского патриотизма, поскольку это является очень важным для региона.

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