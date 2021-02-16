Уфа, 16 февраля 2021, 12:52 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров призвал местных жителей поддержать республиканских производителей. Об этом 16 февраля он написал на своей странице в социальной сети.
При этом он отметил, что некоторые жители не замечают продукцию местного производства из-за обилия ценников. В связи с этим задачей руководства региона является сделать местную продукцию максимально узнаваемой.
Хабиров отметил, что для этого была обновлена маркировка товаров и продуктов, которые объединены знаком качества «Продукт Башкортостана». Эта продукция уже поступила в магазины, отметил он.
При этом он отметил, что и дальше будет двигать идею потребительского патриотизма, поскольку это является очень важным для региона.
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