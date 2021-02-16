Воронеж, , 12:41 — REGNUM Банкротные иски в суд в отношении двух санаториев, расположенных в Воронежской области, направлены в Арбитражный суд ПАО «ТНС энерго Воронеж», сообщает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел.

Заявления о признании должника банкротом энергетики направили в отношении ООО «Санаторий им. Ф.Э. Дзержинского» и ООО «Клинический санаторий им. Горького». Оба заявления поступили в Арбитражный суд Воронежской области 11 февраля, сумма требований со стороны истца не указана.

ООО «Санаторий им. Ф.Э. Дзержинского» расположен в Рамонском районе, здесь проходят лечение и реабилитацию пациенты с различными заболеваниями, в том числе — органов дыхания. ООО «Клинический санаторий им. Горького» расположен в Воронеже, он специализируется на восстановлении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оба санатория относятся к Воронежскому областному объединению организаций профсоюзов.