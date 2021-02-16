Москва, , 12:38 — REGNUM В печальных прогнозах роста цен на мясные продукты российских производителей есть неприятные реальные основания, заявила корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Во-первых, мясомолочная отрасль, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, никогда не купалась в роскоши и производители довольствовались небольшой прибылью, в пределах 10%.

К началу 2021 года наблюдался существенный рост цен на зерновые корма. Если животных кормить низкокачественными кормами, то потребители попросту останутся не в восторге от качество мяса и птицы.

Вторая важная причина — это инфляционные ожидания, пик инфляции в наступающем году приходится как раз на февраль, хотя по ожиданиям наших монетарных властей, он может опуститься ниже 4% к концу 2021 года.

На внешних рынках дорожает широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, эта конъюнктура также влияет на внутренний рынок. Свою лепту в подорожание внес и слабый рубль.

Как видно, с ним комфортнее живется Минфину, но страдают от слабого рубля и бизнес, и население, считающее каждую копейку.

К сожалению, с высокой вероятностью уже по итогам I полугодия 2021 года можно будет увидеть рост цен на мясную продукцию на уровне 10% или чуть выше.

Льготные программы кредитования для бизнеса постепенно сворачиваются, а многим некрупным производителям нужно еще и погашать кредиты за внедренные в производство импортное оборудование и технологии», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в России закупочные цены на продукты переработки мясной промышленности, в том числе на колбасы и сосиски, могут вырасти на 10−15%.

Читайте также: Цены на колбасу и сосиски в России могут подскочить на 15%