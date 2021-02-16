Стокгольм, , 12:38 — REGNUM 2020 год ознаменовал существенный сдвиг в книжной индустрии Швеции. Впервые продажи электронных книг обошли объем сбытой печатной продукции. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Отмечается, что отрасль по-прежнему получает больше всего выручки от продажи именно печатных изданий, однако аудиокниги составляют все большую долю от общего дохода.

«Это был невероятно хороший год для отрасли, несмотря на то что некоторые продавцы серьезно пострадали от коронавирусных ограничений», — заявил профессор Стокгольмской школы экономики Эрик Викберг.

Что касается количества проданных копий, то продажи электронных книг, в основном аудиокниг, выросли в 2020 году чуть более чем на 35% по сравнению с 2019 годом. Всего было продано 29 миллионов цифровых книг по сравнению с 23,5 миллионами печатных изданий.