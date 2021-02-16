Владикавказ, , 12:31 — REGNUM В Северной Осетии для улучшения обеспечения жителей и гостей железнодорожным пригородным транспортом могут быть запущены скоростные поезда «Ласточки». Предложение о запуске высказал в ходе встречи с главой субъекта Вячеславом Битаровым начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным.

«Предлагаю обсудить и появление на территории республики скоростного электропоезда «Ласточка». Уверен, что она будет пользоваться очень большим спросом, так как желающих посетить красивые места Северной Осетии много», — приводит слова Задорина пресс-служба главы РСО-Алания.

Это предложение было поддержано Битаровым, который также попросил рассмотреть возможность заменить старые вагоны пассажирских поездов и электричек на новые. Инициатива также нашла понимание со стороны руководства железной дороги.