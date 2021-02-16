Манила, , 12:23 — REGNUM Личные переводы жителей Филиппин, работающих за границей, в страну достигли 33,1 млрд долларов США в 2020 году, что на 0,8% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщил центральный банк Филиппин, пишет индонезийское издание Antara.

По данным банка, личные денежные переводы остаются основным источником притока иностранной валюты, при этом денежные переводы в 2020 году составили 9,2% от ВВП и 8,5% от национального дохода страны.

Согласно данным правительства Филиппин, около 12 миллионов филиппинцев работают за границей.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии на Филиппинах Синьо Гарри Сарундаджанг скончался.

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