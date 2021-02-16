Нижний Новгород, , 12:15 — REGNUM В Приволжском федеральном округе четыре региона получат дополнительную федеральную поддержку на развитие сельских территорий. Это Башкирия, Мордовия, Нижегородская область и Чувашия. Это следует из распоряжения, подписанного председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.

Документ опубликован сегодня, 16 февраля. Между 22 регионами распределено почти 2,47 млрд рублей федеральных средств для софинансирования расходов по обеспечению комплексного развития сельских территорий. Планируется, что на эти средства будет реализован 31 проект — речь идёт, в частности, о строительстве и реконструкции социально-культурных и спортивных учреждений, объектов инженерной инфраструктуры.

В число получателей дополнительной федеральной поддержки входят четыре региона Поволжья. Больше всего средств выделяется Башкирии — около 237,03 млн рублей. Мордовия получит более 143,4 млн рублей, Нижегородская область — 22,066 млн рублей, Чувашия — 14,105 млн рублей.

Отметим, что данные средства выделяются из резервного фонда правительства России.