Кемерово, , 12:13 — REGNUM Городские власти отказали инвестору в выдаче разрешения на строительство первого аквапарка в Кемерове. Проект вот уже несколько лет реализует компания «Кузбасский водный центр», сообщает «Коммерсантъ Сибирь».

Уточняется, что поводом для отказа стало несоответствие представленных документов требованиям градостроительного кодекса. В Кузбасском водном центре посчитали отказ незаконным и подали иск о признании недействительным решения городского управления архитектуры и градостроительства.

Суд рассмотрит заявление в марте.