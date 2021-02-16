Чита, , 12:10 — REGNUM В феврале 2021 года правительство Забайкалья перечислит льготникам 40 миллионов рублей компенсаций на оплату жилищно — коммунальных услуг (ЖКУ).

Как пояснил первый вице-премьер краевого правительства Андрей Кефер, средства будут направлены на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам боевых действий, инвалидам и другим льготным категориям граждан, установленным федеральным законодательством.

Как уже сообщало ИА REGNUM, В Забайкалье принят социально ориентированный бюджет. Доходы запланированы в объёме 84 миллиардов рублей (рост к уровню 2020 года составит 10,6 миллиарда рублей — это 14,5%). При этом, собственные доходы планируются в объёме 45 миллиардов рублей, рост — 3,5 миллиарда рублей.

Всего на социальные выплаты жителям региона в бюджете Забайкальского края на 2021 год предусмотрено почти 13 миллиардов рублей.

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