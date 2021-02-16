Самара, , 12:02 — REGNUM Сразу три банкротных иска в арбитражи поступили к заводам из Саратовской и Самарской областей. Дела пока не приняты к производству и даты заседаний не назначены, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от ИФНС России по Советскому району Самары к ООО «Завод по производству металлоконструкций» поступило в суд 15 февраля 2021 года. Основанием заявлен долг в размере 982 123,15 рубля. Данное предприятие учреждено в январе 2016 года. Владелец компании, чей адрес совпадают с адресом ответчика — Агасин Кобалян.

Также 12 февраля 2021 года от ООО «Балашовский сахарный комбинат» банкротный иск получило ООО «Завод алюминиевых конструкций «Оконный мир». Сумма долга составила 1 250 924 рубля. До этого комбинат взыскал с «Оконного мира» 850 тыс. рублей предоплаты по договору поставки окон, исполнение которого было просрочено. Осенью 2020 года суд уже возвращал банкротный иск к заводу, поданный тем же истцом, что и в этот раз.

Третий банкротный иск поступил в тот же день от индивидуального предпринимателя Антипова к ООО «Саратовский завод керамического кирпича». Сумма долга — 953 718,3 рубля. Данный долг по договору поставки предприниматель взыскал через суд ещё в 2018 году, но, судя по всему, его до сих пор не погасили. Завод керамического кирпича учрежден в марте 2014 года и принадлежит Антонине Кочетковой.