Магнитогорск, Челябинская область, , 11:48 — REGNUM Металлургический комплекс MMK Metalurji, расположенный в Турецкой Республике и полностью принадлежащий ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», установил в январе 2021 года рекорд по производству горячеоцинкованного проката. Как сообщают в компании, линия горячего оцинкования в Дёртйоле выпустила за месяц 42 316 тонн продукции, что стало рекордом для всех аналогичных агрегатов группы ММК.

Кроме того, MMK Metalurji установил рекорд в рамках турецкого актива — за январь линии горячего оцинкования в Дёртйоле и Диловасы произвели 78 613 тонн продукции, самый большой показатель за историю работы комплекса. Этому способствовало усовершенствование технического оснащения, а также модернизация линий оцинкования, благодаря которой MMK Metalurji ввел в производство новую линейку продукции. Работу турецкого актива высоко оценил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев: «Благодаря совместной и слаженной работе производственной, технической и сбытовой служб нашему предприятию в Турции удалось расширить сортамент и улучшить структуру принимаемых заказов».

В прошлом году MMK Metalurji также продемонстрировал хорошие показатели: показатель EBITDA составил $34 млн (вдове выше планового уровня) благодаря росту продаж, вызванному диверсификацией продукции и повышением рентабельности. Успеху турецкого актива ПАО не помешал даже коронавирус и связанные с ним ограничения.

«Решения, сформированные в период значительных карантинных ограничений II квартала 2020 года, позволили компании своевременно и наиболее полно ответить на резко выросший спрос после отмены карантина во втором полугодии, предлагая на рынок весь спектр своей продукции без каких-либо производственных ограничений», — цитирует пресс-служба ММК Дениса Квасова, генерального директора MMK Metalurji.

Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников со своей стороны отметил во время онлайн-встречи с аналитиками и журналистами 8 декабря 2020 года: «Продукция MMK Metalurji всегда была востребована. На 2021 год планируется [дальнейший] рост EBITDA».