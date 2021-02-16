Москва, , 11:46 — REGNUM Сколько денег нужно человеку для счастья, чтобы не работать и иметь достойный уровень дохода, — тема на самом деле очень старая, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Например, человек проживает в столице Российской Федерации Москве. Предположим, что у него нет никаких активов. Сколько нужно денег на достойную жизнь?

Сумма получается достаточно легко — $2 миллиона. Миллион долларов — это достойная квартира в Москве, второй миллион — это пассивный доход.

Банк России поступил очень опрометчиво, резко снизив ключевую ставку и соответственно ставки по вкладам. Сейчас ключевая ставка — 4,25%. На фоне роста инфляции, вероятно, Банк России может начать цикл ее повышения уже в 2021 году.

Ставки по вкладам сейчас очень скромные. Однако есть еще и фондовый рынок, дивидендная доходность по акциям легко может составить 5−8%. Однако не стоит забывать, что с дивидендов всегда взимается НДФЛ.

Но если не вдаваться в частности, то $50−80 тыс. в год — это достойная сумма для нормального существования. Конечно, рынок акций волатилен.

И теоретически компания, акции которой вы купили, может обанкротиться. Можно вспомнить «Юкос» или американский Enron. Однако это бывает очень редко. В долгосрочном плане прибыли компаний, а значит и дивиденды и котировки акций растут.

При этом надо учитывать важный момент. Экономика России является, прежде всего, сырьевой. Хорошо это или плохо? Вероятно, сейчас начинается новый сырьевой суперцикл.

Однако ведущие игроки будут стараться снизить потребление черного золота. Фаворитами будут металлы, необходимые для создания инфраструктуры и возобновляемых источников энергии.

То есть в долгосрочной перспективе «Норильский никель» покажет лучшую динамику, чем Газпром, «Роснефть» или «Лукойл».

Как сообщало ИА REGNUM, финансист считает, чтобы позволить себе жить на проценты от вклада, семья из четырёх человек должна иметь на банковском счёте не менее 12 млн рублей.

Читайте также: Названа достаточная для жизни на проценты в России сумма вклада