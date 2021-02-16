Афины , , 11:41 — REGNUM Греции необходимо продолжение мер поддержки домашних хозяйств и предприятий, а также ослабление фискальной политики. И эта потребность еще больше ощущается в странах, экономика которых в значительной степени зависит от сектора услуг и таких секторов, как туризм, заявил министр финансов Греции Христос Стайкурас, выступая на заседании Еврогруппы 15 февраля.

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Греческий министр подчеркнул важность быстрого выделения средств из Фонда восстановление, а также использования всех средств, предусмотренных в SURE (экстренной программе помощи европейской экономике), для поддержки занятости.

Стайкурас уточнил, что позиция Греции заключается в том, чтобы сохранять защитную сеть предприятий до тех пор, пока это требуется.

Меры по повышению ликвидности должны быть еще более целенаправленными, поддерживающими устойчивые предприятия для преодоления кризиса и возобновления работы с наилучшими возможными перспективами, сказал он, добавив, что греческое правительство работает планомерно, методично, благоразумно и проницательно, чтобы общество и экономика страны могли «встать на ноги» после нынешнего испытания и войти в «курс сильного, устойчивого и социально справедливого роста».