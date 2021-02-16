Тюмень, , 11:31 — REGNUM Агентство туризма и продвижения Тюменской области объявило тендер на разработку программного обеспечения для работы с данными по туристам. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Максимальная стоимость контракта — 4,3 млн рублей. Программа должна вести сбор и анализировать данные по численности, географии, длительности и целям пребывания туристов, вычислять динамику их перемещений на территории Тюменской области, в том числе в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Ишиме.

Заявки от потенциальных разработчиков программы принимаются с 16 февраля, услуга должна быть исполнена до конца 2021 года.