Ростов-на-Дону, , 11:25 — REGNUM В Ростовской области утверждена региональная программа, реализация которой поможет снизить уровень безработицы. Так, в 2021 году на Дону планируется трудоустроить минимум 110 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 16 февраля.

В рамках программы, которую утвердил донской губернатор Василий Голубев, жителей Ростовской области планируется вовлечь в предпринимательскую деятельность, обучить по различным направлениям профподготовки, помочь в поиске подходящей вакансии.

По данным на начало февраля 2021 года, в Ростовской области было зарегистрировано 100,2 тыс. безработных. Уровень безработицы сократился до 4,8%.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области из-за пандемии уровень безработицы вырос в семь раз. 1 апреля 2020 года на учёте в службе занятости населения состояло 16,4 тыс. жителей региона, 23 сентября 2020 года — 113,5 тыс. человек.

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