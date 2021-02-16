Стокгольм, , 11:12 — REGNUM В настоящее время ситуация на рынке труда в Швеции стабилизировалась. Однако в Государственной службе занятости по-прежнему считают, что уровень безработицы к середине текущего года вырастет. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Эрнст Нойшуль. Безработные (фрагмент). 1931

Как отметили в ведомстве, сейчас число новых увольнений в Швеции находится на привычном уровне. На прошлой неделе уведомления о своем увольнении получили 569 человек.

«Это вполне нормальный уровень», — заявила в интервью изданию глава аналитического отдела ведомства Анника Сунден.

Однако Сунден также подчеркнула, что она придерживается своего первоначального прогноза, согласно которому к середине года уровень безработицы вырастет до 9,3% с текущего уровня в 8,8%.