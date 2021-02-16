Москва, , 11:01 — REGNUM В России государство демонстрирует полное игнорирование своих обязательств перед населением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ на 10−15% могут подорожать колбасы и сосиски.

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"Гражданам надо готовиться к росту цен, — сказал Делягин. — Потому что государство демонстрирует полное игнорирование своих обязательств перед ними. Государство живет по принципу «Единой России»: «Мы вас рождаться не просили». Это первый принцип. И второй принцип: «Люди — новая нефть». Поэтому к росту цен готовиться нужно. Что может сделать государство? Да элементарно — надо просто ограничить произвол монополий».

Как пояснил Делягин, в основе роста цен в России лежит произвол монополий и ничего больше.

«Одни монополисты завышают цену на корма, и это ведет к росту цен на свинину и на говядину. Другие завышают торговые надбавки, просто потому что впереди большая политическая нестабильность. В этой ситуации любой коррупционер ворует, как в последний день, а любой монополист грабит потребителя, как в последний день. И внешне это проявляется в росте цен», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России закупочные цены на продукты переработки мясной промышленности, в том числе на колбасы и сосиски, могут вырасти на 10−15%.

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