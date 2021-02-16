Москва, , 11:00 — REGNUM Советом министра финансов РФ Антона Силуанова, который предложил вкладывать деньги в облигации федерального займа, могут воспользоваться до 15% граждан РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Я думаю, что советом Силуанова могут воспользоваться до 15% жителей РФ. По крайней мере в сколько-нибудь заметном объеме. Точно меньше 30%. Это тот самый средний класс, который господин Силуанов по каким-то причинам еще не уничтожил. Проблема в том, что большинство облигаций находятся в рублевой форме, — сказал Делягин. — А при таких выдающихся руководителях как господин Силуанов и госпожа Набиуллина, рубль обречен на девальвацию. Безусловно, будут периоды укрепления рубля. Один из таких периодов мы сейчас проходим, но в целом рубль будет слабеть просто потому, что в среднесрочном плане национальная валюта — это производная от вменяемости власти. И как только господину Силуанову потребуются деньги в бюджете, рубль ослабеет. Если он хочет устроить массовые беспорядки, то это будет под выборы, а если нет, то чуть позже. Поэтому, когда вы вкладываете деньги в рублевые облигации федерального займа, то вы их в среднесрочной перспективе теряете».

Как пояснил Делягин, вопрос о доходности в данном случае не стоит, так как никакая доходность не покроет убытков населения от обесценения рубля.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что для гарантированного дохода необходимо вкладывать в облигации федерального займа для населения.