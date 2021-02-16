Ростов-на-Дону, , 10:57 — REGNUM В бюджет Ростовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов планируется внести изменения. Соответствующий законопроект опубликован на сайте донского правительства.

Так, все параметры главного финансового документа региона на 2021 год предлагается увеличить. Поправки, которые депутаты Законодательного собрания Ростовской области рассмотрят на ближайшем заседании, предполагают рост доходов до 212 млрд 193 млн 420,5 тыс. рублей, расходов — до 228 млрд 760 млн 115,9 тыс. рублей. Тем самым дефицит бюджета вырастет до 16 млрд 566 млн 695,4 тыс. рублей, что на 10,5 млрд рублей больше, чем в принятой ранее редакции.

В частности, расходная часть увеличится, в том числе, за счёт выделения средств на здравоохранение. Так, на завершение строительства областной инфекционной больницы в Ростове-на-Дону, здания терапевтического отделения Чертковской райбольницы и реконструкцию котельной ЦРБ Советского района предлагается в 2021 году направить 1 млрд 580 млн 548 тыс. рублей, на 2022 год — 9 млн 226,4 тыс. рублей.