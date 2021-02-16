Москва, , 11:06 — REGNUM Более 3,6 млрд рублей дополнительно выделены для мероприятий по комплексному развитию сельских территорий и субсидирования программы сельской ипотеки под 3% годовых. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 16 февраля пресс-служба правительства.

Так, 2,47 млрд рублей распределят между 22 регионами. Это Адыгея, Алтай, Башкирия, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Якутия, Северная Осетия, Хакасия, Чувашия, Камчатка, Ставропольский край, а также Волгоградская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Псковская, Ростовская, Смоленская и Томская области.

Федеральные средства пойдут на строительство и реконструкцию школ, детских садов, спортивных комплексов, бассейнов, газо‑ и водопроводов.

Ранее на заседании правительства Мишустин заявил, что планируемые мероприятия коснутся почти 195 тыс. человек и позволят создать более 7 тыс. рабочих мест. Ранее в бюджете на 2021 год для этого предусмотрели 12,4 млрд рублей.

Ещё 1,16 млрд рублей направят на поддержку программы сельской ипотеки под 3% годовых. Предполагается, что жилищные условия смогут улучшить около 12 тыс. семей.