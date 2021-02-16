Тюмень, , 10:37 — REGNUM Четыре тюменские компании вошли в «Топ лучших работодателей России — 2020» по версии рекрутингового агентства HeadHunter. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Отмечается, что из 900 компаний в финал рейтинга агентства вошло 501 предприятие.

На пятом месте среди небольших компаний численностью 100−250 человек оказалась тюменская компания Green House. На 25 месте в рейтинге крупнейших компаний — федеральная фирма недвижимости ООО «Этажи» с центром в Тюмени. Местная фирма «Строительный двор» заняла 37 место среди крупных компаний.

На шестом месте среди крупнейших оказался СИБУР (Москва), который является крупнейшим налогоплательщиком Тюменской области и реализует проект «Запсибнефтехим» в Тобольске.

Методология рейтинга включает три параметра: оценка эффективности деятельности HR-подразделения, мнение сотрудников компаний и мнение соискателей работы.