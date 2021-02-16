Москва, , 10:42 — REGNUM По итогам января 2021 года в России было собрано 94,3 тыс. автомобилей — на 0,2% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Об этом стало известно из данных Росстата.

При этом в прошлом месяце выпуск легковых машин в стране снизился на 26,7%, по сравнению с декабрем 2020 года.

Что же касается производства грузовых машин, то оно в январе, по сравнению с прошлым годом, выросло в два раза, до 5,6 тыс. штук. Относительно же декабря 2020 года этот показатель снизился на 70,2%.

В отчетном месяце сократилось производство автобусов массой более 5 тонн. В прошлом месяце в России было изготовлено 414 единиц такой техники — на 7,8% меньше, чем в 2020 году и на 74% меньше, чем в декабре прошлого года.

Напомним, в 2020 году российские автопредприятия собрали 1 259 000 легковых машин, что на 17,5% меньше, чем в предшествующем году.

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