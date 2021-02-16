Москва, , 10:24 — REGNUM Отметив новые 13-месячные максимумы в первой половине дня, к концу торгов 15 февраля нефть марки Brent отошла от пиков и финишировала с символическим понижением, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 16 февраля, в ходе утренней сессии нефть снова дорожает, но в пределах диапазона, продолжая сигнализировать о замедлении восходящего импульса на фоне перекупленности.

Помимо фундаментальных факторов, которые продолжают оказывать поддержку как нефтяным ценам, так и мировым рынкам в целом, на руку Brent теперь играет еще и фактор погодных условий.

В частности, внимание трейдеров привлекла ситуация в Техасе, где в связи с резким похолоданием образовался повышенный спрос на топливо и электроэнергию.

Более того, аномально низкие температуры привели к рискам отключения электроэнергии, причем на некоторых объектах в Пермском бассейне уже зафиксирован частичный отказ оборудования, что спровоцировало сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки. Это в свою очередь служит дополнительным драйвером подорожания черного золота.

Такая ситуация в Штатах может сохраниться еще какое-то время, а значит, в краткосрочной перспективе у Brent сохраняется бычий потенциал, несмотря на участившиеся признаки угасания ралли, которое с технический точки зрения выглядит истощенным.

В случае активизации покупок успешное тестирование промежуточного сопротивления в районе $63,70 за баррель расчистит путь к новым максимумам на уровне $64», — считает эксперт.

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