Оренбург, , 10:23 — REGNUM В Оренбургской области в течение 2021 года в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют более 320 км дорог, сообщает пресс-служба областного правительства.

По данным минстроя, работы запланированы на 15 объектах регионального значения и 65 муниципальных. В порядок приведут почти 260 км региональных и межмуниципальных, а также 62 км местных дорог.

«Километраж федеральных автодорог, которые будут ремонтироваться в Оренбургской и Орской агломерациях, уточняется. Корректироваться в сторону увеличения будет и количество приводимых в норматив местных дорог», — отметили в министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта.

Кроме того, в 2021 году завершится реконструкция путепровода через железнодорожные пути по ул. Конституции СССР в Оренбурге, начатая в 2020 году.

Добавим, в 2020 году в рамках нацпроекта отремонтировали более 415 км дорог федерального, регионального и муниципального значения.

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