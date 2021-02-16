Казань, , 10:31 — REGNUM В январе 2021 года в Татарии потребительские товары и платные услуги подорожали относительно января прошлого года на 5,1%.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!»: цены в регионах России стремятся ввысь – все новости»

По данным Татарстанстата, наиболее существенно за год выросла стоимость в сегменте продовольственных товаров — на 7,5%. На 5,3% подорожали непродовольственные товары по сравнению с январем 2020 года. Оплата за услуги поднялась за год на 2%.

ИА REGNUM напоминает, в России на мясном рынке не наблюдается существенного роста цен. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, на 10 февраля цены сельхозтоваропроизводителей на свинину составляют 151,8 рубля за килограмм. Это сопоставимо с уровням цен на аналогичную дату 2019 и 2018 годов (147,8 рубля и 149,6 рубля за килограмм соответственно).

Читайте также: В Минсельхозе РФ оценили ситуацию на рынке мяса