Москва, , 10:11 — REGNUM На сегодняшний день в России на мясном рынке не наблюдается существенного роста цен. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, на 10 февраля цены сельхозтоваропроизводителей на свинину составляют 151,8 рубля за килограмм.

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В пресс-службе ведомства подчеркнули, что это сопоставимо с уровням цен на аналогичную дату 2019 и 2018 годов (147,8 рубля и 149,6 рубля за килограмм соответственно). А в начале 2020 года из-за перенасыщения рынка цены на свинину даже снижались. В министерстве заявили, что аналогичная ситуация складывается и на рынке мяса птицы. Стоимость куриного мяса в убойном весе в настоящий момент составляет 113,8 рубля за килограмм, что ниже прошлогоднего показателя (114,9 рубля за килограмм).

«Насыщение внутреннего рынка в совокупности с растущей конкуренцией будет способствовать сохранению стабильного уровня оптовых цен на мясо», — подчеркнули в беседе с ТАСС в министерстве.

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В ведомстве добавили, что снижение себестоимости производства и сохранение уровня цен на конечную продукцию животноводства обеспечит применение таможенно-тарифных мер регулирования в отношении зерна и масличных культур. Это позволит сократить затраты животноводческих предприятий на кормовую базу.

Напомним, ранее «Ъ» сообщил, что участники рынка мясопереработки обратились к торговым сетям с просьбой повысить оптовые цены на свою продукцию, в том числе на колбасы и сосиски, на 10−15%. Причиной для этого, как поясняют производители, стало подорожание свинины и мяса курицы. Кроме того, в 2021 году могут вырасти цены и на говядину.