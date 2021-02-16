Москва, , 10:05 — REGNUM Доктор экономических наук Никита Кричевский ставит под сомнение целесообразность снижения ипотечной ставки для семей с детьми. Поясняя причину в своём телеграм-канале, он, в частности, написал:

«Похоже, в дискуссии об ипотечном пузыре, разгонявшейся либерал-монетаристами, поставлена точка. Тем более, что кто мог взять льготную ипотеку, тот уже взял. Вполне вероятно, впрочем, что льготная ипотека останется не во всех регионах, а лишь в тех, где до этого ее почти не было. А таких городов в стране 73%.

Что до подвижек для семей с детьми, то для них уже не первый год действуют свои программы. В некоторых банках ипотека для детей с двумя и более детьми стоит 5%. Остаётся невыясненным вопрос, что делать с ростом цен на новое жильё. Именно он в последние месяцы нивелировал позитивный эффект от субсидирования процентных ставок».

Как уже сообщало ИА REGNUM, поручение президента РФ Владимира Путина представить предложения в сфере льготного ипотечного кредитования в период с 2021 по 2024 год обнародовано пресс-службой Кремля. Центробанку установлен срок — 31 марта 2021 года.

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