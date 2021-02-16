Москва, , 09:53 — REGNUM Уже в 2021 году, максимум до весны 2022 года правительству РФ удастся компенсировать падение 2020 года, и экономика перейдет в фазу устойчивого роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал информацию о том, что правительство РФ подготовило новый пакет мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

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"По данным Росстата, экономика страны в IV квартале начала компенсационный рост, и начала «отбивать» падение 2020 года. Необходимо поддержать источники этого роста: занятость, производительность труда, загрузка мощностей и улучшение финансового состояния предприятий и организаций. Поэтому действия Правительства выглядят актуально, — сказал Остапкович. — Что касается других направлений, то можно назвать сохранение для наиболее пострадавших сохранение каникул на банкротство, продление каникул на налоги, а также льготное кредитование. Все эти меры позволят уже в 2021 году, максимум до весны 2022 года компенсировать падение 2020 года, и экономика перейдет в фазу устойчивого роста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматель Олег Коробченко заявил, что пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса, который подготовило правительство РФ, обнадеживает.

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