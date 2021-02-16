Саратов, , 10:29 — REGNUM Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2021 года (к декабрю 2020 года) в Саратовской области составил 100,6%, на продовольственные товары — 101,2%, на непродовольственные — 100,2%, платные услуги — 100,1%, Соответствующую информацию опубликовал Саратовстат.

В среднем по Саратовской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в январе текушего года составила 3 866,73 рублей. По сравнению с декабрем 2020 года его стоимость возросла на 87 рублей. В регионах Поволжья самая высокая стоимость подобного набора — в Самарской области (4 440,31 рублей). В Нижегородской области и Пермском крае стоимость набора составляет 4 253,47 рублей и 4 237,06 рублей соответственно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, цены на продукты питания в минимаркетах в России выросли за год на 5,4%. Больше всего подорожали растительное масло, мука, майонез и гречка.

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