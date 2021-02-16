Ярославль, 16 февраля 2021, 09:33 — REGNUM Власти Ярославской области не планируют строительство мусоросжигательного завода в регионе. Об этом сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования региона.
О том, что такой завод может быть построен для обслуживания Ярославля, Рыбинска и Костромы, сообщили «Новые известия» со ссылкой на учредителя экологического фонда «Гражданин» Максима Шингаркина. Он рассказал, что компания «РТ-инвест» планирует построить в России 25 мусоросжигательных заводов. Власти Ярославской области это опровергают.
Стоит отметить, что губернатор Дмитрий Миронов объявил в регионе «пятилетку экологии», а жители неоднократно выступали с протестами против ввоза коммунальных отходов из Москвы.
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