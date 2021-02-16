Тула, , 09:33 — REGNUM Тариф на проезд в общественном транспорте Тулы может вырасти. С таким обращением обратилась ООО «Тульская транспортная компания» к министерству транспорта региона.

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Транспортники аргументируют просьбу об изменении тарифа тем, что он не пересматривался уже несколько лет, а за этот период выросли цены на топливо, расходные и комплектующие, на собственно подвижной состав, который требует замены.

«Мы понимаем социальные волнения, связанные с повышением тарифов. В ситуации, когда тариф не повышается уже в течение шести лет, нам непросто балансировать экономически: цены на топливо, коммунальные платежи, на содержание всей нашей инфраструктуры серьезно выросли за этот период, а плата за проезд осталась на уровне 2015 года», — говорится в письме.

Стоимость проезда предлагается поднять до 30 рублей. Тариф на проезд в общественном транспорте в Туле сегодня составляет 20 рублей за поездку.