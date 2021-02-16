Москва, , 09:31 — REGNUM В России закупочные цены на продукты переработки мясной промышленности, в том числе на колбасы и сосиски, могут вырасти на 10−15%. С просьбой повысить оптовые цены на свою продукцию к торговым сетям обратились участники рынка мясопереработки. Об этом 16 февраля со ссылкой на представителей ретейлинговых сетей сообщила газета «Коммерсантъ».

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Причиной для этого, как поясняют производители, стало подорожание свинины и мяса курицы. Кроме того, в 2021 году могут вырасти цены и на говядину. При этом представители мясоперерабатывающей отрасли пообещали растянуть рост цен на несколько месяцев.

По данным одного из крупных переработчиков мяса, килограмм свинины на кости стоит около 134−138 рублей, хотя год назад стоимость была 119 рублей. Тушка бройлера первой категории стоит 134−138 рублей за килограмм, а в феврале 2020 года цена составляла 87−92 рублей.

«Единственный способ производителей сохранить маржу — это транслировать повышение цен для розницы», — уверены переработчики мяса.

При этом в Министерстве сельского хозяйства РФ не увидели причин для роста цен на продукцию мясопереработки. По данным ведомства, в начале 2021 года наблюдалось снижение цен на свинину вследствие перенасыщения рынка, аналогичная ситуация складывается и на рынке мяса птицы. На сегодня цены на убойное куриное мясо сейчас даже чуть ниже, чем два года назад, подчеркнули в министерстве.

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В Минсельхозе РФ заявили, что пока не получали обращения мясопереработчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя «Партии Роста», гендиректор группы компаний Сергей Демин заявил, что дефицит сахара в РФ может быть спровоцирован излишним регулированием цен на эту продукцию. По его словам, цены на этот продукт питания могут подрасти после 1 апреля, если не будет предложен иной механизм регулирования, чем тот, что введен сейчас.

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