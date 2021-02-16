Ульяновск, , 09:30 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновска после вмешательства прокуратуры погашено более 1 млн рублей долгов по зарплате, накопленных на обанкроченном предприятии. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным надзорного ведомства, в обществе «Ульяновский комбинат строительных материалов» (г. Москва), в отношении которого введена процедура конкурсного производства, за январь-май 2018 года скопилось 1,1 млн рублей задолженности по заработной плате. Долги сложились перед 38 работниками компании.

По данным фактам прокурор района направил в суд соответствующие заявления, в настоящее время зарплатные долги погашены.

Всего в Ульяновской области с начала года после вмешательства надзорного ведомства выплачено свыше 6,3 млн рублей задолженности по заработной плате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чердаклинском районе Ульяновской области на свинокомплексе было погашено почти 4 млн рублей задолженности перед 65 работников. До этого в Ленинском районе Ульяновска после на местном ресурсоснабжающем предприятии была погашена задолженность по зарплате перед сотней работников в размре 1,3 млн рублей.