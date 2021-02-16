Улан-Удэ, , 09:18 — REGNUM В Бурятии в 2020 году более чем вдвое вырос объём несырьевого неэнергетического экспорта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства экономики республики, всего из республики было экспортировано товаров на 593 млн рублей.

Это в 2,1 раза больше, чем в 2019 году. Доля подобной продукции в общем объёме регионального экспорта достигла 51%.

«Это произошло благодаря увеличению объема экспорта машиностроительной продукции в 3,7 раза. Кроме того, вырос экспорт куриных яиц и свинины», — отметили в ведомстве.

Добавим, что главным экспортным товаром Бурятии является продукция Улан-удэнского авиазавода. Большая часть экспорта из республики поставляется в страны восточной Азии — Китай, Японию, Южную Корею и Тайвань.

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