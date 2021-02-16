Анадырь, , 09:13 — REGNUM На Чукотке 16 февраля началась продажа субсидированных авиабилетов для всех дальневосточников по маршруту Анадырь — Москва — Анадырь по цене 10,2 тыс. рублей. Авиарейсы будет осуществлять авиакомпания Utair, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Читайте также: Росавиация определила перевозчиков на льготные авиарейсы с Дальнего Востока

Льготным тарифом в 2021 году смогут воспользоваться около семи тыс. жителей с постоянной регистрацией.

«Льготная цена на билеты в Москву из Анадыря и Певека закреплена в постановлении Правительства РФ: 10 200 и 9700 рублей соответственно. Кроме того, остаются высокими цены на авиабилеты из Билибино. Проблему решим в этом году», — пояснил губернатор Роман Копин.

Также прорабатывается отдельное решение по Певеку, где на период реконструкции взлётно-посадочной полосы рейс не будет прямым.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация подвела итоги отбора авиакомпаний, которые получат субсидии из федерального бюджета, для льготных перевозок жителей Дальнего Востока.