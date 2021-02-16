Москва, 16 февраля 2021, 09:02 — REGNUM Правительству России предстоит проанализировать степень освоения регионами РФ средств, выделенных в 2020 году на мероприятия в сфере дорожного хозяйства. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами российского правительства.
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Также глава государства потребовал «определить причины низкого уровня освоения данных средств отдельными субъектами» страны.
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Доклад о выполнении распоряжения должен быть представлен президенту до 15 марта.
Как сообщал ИА REGNUM, 13 января на совещании президента России Владимира Путина с правительством вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в России удалось реализовать все планы по строительству дорог, которые были утверждены на 2020 год. Так, в прошлом году после реконструкции и строительства было введено в строй 915 км федеральных дорог — это, по его словам, «один их самых высоких показателей за последние годы».
Помимо этого, в 2020 году было отремонтировано 7775 км дорог. По региональной сети построено и реконструировано 1,7 тыс. км, отремонтировано — 16 тыс. км дорог.