Иркутск, , 08:56 — REGNUM Парламентарии Приангарья приняли в первом чтении комплексный законопроект «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся общеобразовательных организаций в Иркутской области». Как пояснила председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова, документ, в частности, предусматривает обеспечение бесплатным питанием школьников из многодетных и малоимущих семей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также обеспечение бесплатным питанием и питьевым молоком учеников начальных классов.

Предусмотрена компенсация расходов на питание тем родителям, чьи дети по состоянию здоровья обучаются на дому, в том числе родителям детей, которым требуется специализированное питание.

Кроме того, бесплатным питанием будут обеспечиваться школьники из многодетных и малоимущих семей, ученики начальных классов, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся не только в государственных и муниципальных общеобразовательных школах, но и в частных общеобразовательных организациях.

В регионе 14 частных школ, обучающих по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам, к ним относятся в том числе и православные гимназии. Кроме того, предлагается закрепить законом обеспечение учеников начальных классов питьевым молоком.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Иркутская область получила на организацию бесплатного питания для школьников 1−4-х классов более 600 млн рублей. Субсидия была выделена региону из федерального бюджета на условиях софинансирования. Средства были переданы в 837 школ, в отношении которых Роспотребнадзор дал положительное заключение.

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