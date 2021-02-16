Улан-Удэ, , 08:53 — REGNUM Предприятиям общепита в Бурятии могут разрешить работать до полуночи. Такое предложение обсуждалось на заседании регионального оперативного штаба, передаёт портал «Байкал-Daily» со ссылкой на источник.

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Как отмечается, это предложение не встретило возражений. При этом сохраняется требование о соблюдении всех санитарных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время кафе и рестораны могут работать до 23 часов вечера. Решение об этом было принято 12 января с учётом относительной стабилизации эпидемиологический ситуации.

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