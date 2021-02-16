Москва, , 08:51 — REGNUM Нефтяное ралли 15 февраля продолжалось, хотя его темпы несколько замедлились, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Цена барреля нефти марки Brent по итогам дня выросла на 0,98% до $62,78, а цена барреля техасской WTI повысилась на 0,86%, до $60.

Сегодня, 16 февраля, с утра плавное повышение цен снова продолжается. Цена Brent повышается на 0,47%, до $63,08 за баррель, а цена WTI растёт на 0,28%, обновив очередной максимум в $60,17 за баррель.

15 февраля президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман аль-Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили совместные усилия по борьбе с пандемией коронавируса, обострение политической ситуации в Йемене, а также координацию действий в рамках соглашения ОПЕК+ по стабилизации рынка нефти.

Нефтяной рынок положительно воспринял конструктивное общение лидеров ведущих стран-экспортёров нефти. Новости о том, что администрация Джо Байдена ожидает, что к июлю 2021 года почти всё население США будет привито от COVID-19, а Евросоюз закупает дополнительные дозы вакцины у американской Moderna также создают позитивный фон для роста нефтяных цен.

Пока цене Brent не удалось закрепиться выше $63 за баррель, но этот уровень — не предел её роста, и его преодоление является лишь вопросом времени. На сегодня прогнозируется коридор по цене Brent в $62,50−64 за баррель.

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